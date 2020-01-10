«Около 400 единиц техники, 500 рейсов»: за праздники в Самарской области собрано более 20 тысяч тонн отходов

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:05:24+03:00

Вы довольный тем, как вывозили мусор в праздники?

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Даже два серьёзных снегопада не помешал работе регионального оператора в Самарской области. В первые дни нового года все работало в штатном режиме. За праздники в регионе было собрано и отправлено в места захоронения и сортировки более 20 тысяч тонн отходов. Как отметил руководитель производственно-технического управления компании «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев, за первые восемь дней нового года было задействовано порядка 400 единиц техники, совершено около 500 рейсов.

Главной проблемой для мусоровозов в праздники оказались машины, припаркованные у контейнерных площадок. Но в этот раз региональный оператор учел опыт прошлого года и продуктивнее взаимодействии с органами местного самоуправления.

На местах, где были перекрыты проезды обращались за помощью к дежурным администрации районов и в управляющие компании», - пояснил Игорь Асеев.

Работали в новогодние дни и операторы колл-центра «ЭкоСтройРесурс». По их словам, чаще всего жители звонили по вопросам оплаты услуги.

- По вопросам невывоза поступило всего 29 звонков. В прошлом году подобных обращений было 460, - проинформировала ведущий оператор колл-центра компании «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Балахонова.

А вы довольны вывозом мусора в праздники? Обсудим это в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU