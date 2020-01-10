2020-01-10T20:24:35+03:00
Общество

После массового отравления «Фарфор» выплатил более 1 млн рублей пострадавшим и попросил суд снизить штраф

Суд в удовлетворении требований истца отказал
Евгения ВАСИНА
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Суд не увидел причин снижать размер штрафаСуд не увидел причин снижать размер штрафаФото: Архив "КП"
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ООО «Ресторан «Фарфор» стал печально известным в Самаре после массовых отравлений в августе 2019. Тогда едой, приготовленными в данном заведении, отравились более 63 человек. Сейчас компания выплачивает пострадавшим компенсацию за моральный вред, возмещение утраты заработка на период болезни, стоимости заказа, расходов на лечение и производит других выплат, предусмотренные законом. На данный момент уже выплачено 1 094 104 рублей. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Самарской области.

В конце прошлого года компания обратилась в арбитражный суд с заявление о снижении наложенного на них штрафа. Ранее организацию обязали заплатить штраф в размере 600 тыс. руб. Это решение ресторан и попытался обжаловать, ссылаясь, а то, что указанная сумма очень высока. В своем заявление в арбитражный суд ООО «Ресторан «Фарфор» просило снизить минимальный размер административного штрафа, ссылаясь на имущественное и финансовое положение. Однако суд в удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что оснований для квалификации совершенного правонарушения в качестве малозначительного им не усмотрено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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