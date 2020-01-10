В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами

10 Янв. 2020 2020-01-10T21:20:00+03:00

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В декабре 2019 года возле дома №8 по ул. Южное Шоссе правоохранители задержали 42-летнего нарушителя. Гражданин одной из соседних республик во время проверки документов предъявил документ, удостоверяющий личность. Однако полицейские засомневались в подлинности этого документа и отправили его на экспертизу.

Внимание полицейских не подвело. По результатам исследования, оказалось, что документ действительно не соответствует необходимым требованиям.

Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция данной статьи предусматривает штраф в до 80 тысяч, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до 5 месяцев. По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU