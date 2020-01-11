Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:51:14+03:00

Видимость на дорогах из-за тумана снизится до 500 м и менее Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

По прогнозам белая дымка продержится местами по региону до обеда

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В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Регион снова оказался во власти тумана. Из-за этого видимость на дорогах заметно снизилась.

- Туман будет держаться местами по области в течение первой половины дня. Видимость 500 метров и менее, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за ухудшения погоды жителям региона советуют быть внимательными на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Напомним, что при тумане дальний свет фар включать запрещается. В случае ЧС нужно звонить по единому номеру спасателей и пожарных: 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU