2020-01-11T09:10:35+03:00
Происшествия

В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

К счастью, происшествие обошлось без погибших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшие сейчас находятся под присмотром медиковПострадавшие сейчас находятся под присмотром медиковФото: Архив "КП"
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Ранним утром в субботу, 11 января, в Кировском районе Самары произошло ЧП. В доме № 24 на улице Гвардейской отравились угарным газом пять человек, в том числе двое детей.

- Сообщение о происшествии поступило в 5:55. В результате случившегося пострадали 31-летний мужчина, 52-летняя женщина, 25-летняя девушка и двое мальчиков 2018 и 2019 годов рождения. Взрослых госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, а детей в больницу № 1 имени Н.Н. Ивановой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. Дымоотводящий рукав в доме не совпадал с диаметром дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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