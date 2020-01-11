2020-01-11T10:37:25+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки

На месте происшествия работают 76 человек и 23 единицы техники [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пламя полностью охватило частный дом и надворные постройки ранним утром 11 январяПламя полностью охватило частный дом и надворные постройки ранним утром 11 январяФото: Instagram.com
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Утро субботы, 11 января, выдалось для жителей части Октябрьского района Самары горячим. Примерно в половину восьмого в Плотничном переулке, 7 вспыхнул одноэтажный частный дом. Пламя за считанные минуты полностью охватило здание. Огонь и клубы дыма, взмывающие далеко вверх были видны и на соседних улицах.

Пожарные локализовали возгорание в 9 часу утра Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные локализовали возгорание в 9 часу утраФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:34. По прибытию было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади и надворных построек. Был объявлен ранг Пожар № 2. В 8:39 пожар на площади 250 квадратных метров был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте происшествия работают 76 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 16 спецмашин. К счастью, погибших и пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки. также сильно обгорела машина, которая стояла в гараже. Причины пожара пока не известны.

Пожар уничтожил и машину в гараже Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар уничтожил и машину в гаражеФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар в Плотничном переулке в Самаре 11.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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