В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:57:33+03:00

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Сотрудники МЧС продолжают работать в Плотничном переулке, где ранним утром в субботу, 11 января, на площади 250 кв.м вспыхнули частный дом и надворные постройки. Пожарные уже локализовали возгорание и занимаются разбором завалов. Как стало известно, не обошлось без опасных находок.

- При разборе конструкций на месте пожара были обнаружены бесхозные предметы, представляющие опасность. В целях безопасности пожарные эвакуировали 23 жителей соседних домов, в том числе семерых детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как уточнили в оперативном ведомстве, пожар полностью ликвидирован. Его удалось потушить в 9:46. Пожарные нашли на месте пожара 11 баллонов: 2 кислородных и 9 пропановых. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU