Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:53:20+03:00

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Жители Самары вновь встретили в городе неожиданный гостей — диких кабанов. Как правило, они появляются в черте города поодиночке, но в этот раз самарцы заметили сразу трех представителей семейства свиней. Они стремительно прибежали из леса в районе стадиона «Самара Арена», почти слаженно преодолели проезжую часть и также молниеносно скрылись в темноте. Однако очевидцам все-таки удалось заснять забег кабанов на видео.

- Три кабана пробежали прямо перед светофором на пересечении улиц Демократической и Арена 2018, - поделились горожане в соцсетях.

На ролике видно, что три кабана слаженно, друг за другом преодолели пешеходную зону, а потом попытались выбежать на дорогу. Передвижение их немного застопорили металлические ограждения, но животные все-таки нашли лазейку и выскочили на дорогу, правда, один из них немного застрял, но все равно нагнал товарищей. К счастью, в этот момент машин на проезжей части не было, и кабаны спокойно перебежали дорогу. После этого они скрылись в поле.

Почему дикие животные оказались в городе, пока не ясно. Кто-то из горожан предполагает, что они вышли из леса, потому что им не хватает еды, другие же уверены, что они просто решили перебраться в другой лесок. Нашлись и шутники, которые заявили, что это Пумба с друзьями бежал на помощь Тимону. Некоторые предположили, что это футбольная команда после праздников решила начать тренировки или что это торопящиеся на будущий матч болельщики. Кто-то же решил, что это убегает год свиньи.

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ИСТОЧНИК KP.RU