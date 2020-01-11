Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:43:55+03:00

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В субботу, 11 января, в Самаре прошел первый в новом году домашний матч по баскетболу местной одноименной команды. БК «Самара» на своей площадке встретился с «Уфимцем». Радость болельщикам принесли самарцы: они разгромили гостей со счетом 94:59.

- Сначала в счете повели уфимцы, но буквально через пару минут хозяева площадки перехватили инициативу. Уже в первом периоде они вырвались далеко вперед — 33:17, на большой перерыв ушли с разницей в 45:35, а вот в третьей десятиминутке довели счет до 71:41. В итоге матч завершился безоговорочной победой «Самары».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет на выезде. В среду, 15 января, она сыграет с МБА. А вот 18 января самарцам предстоит сразиться с «Химками-Подмосковье».

ИСТОЧНИК KP.RU