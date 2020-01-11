Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:38:27+03:00

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В Самаре изменится расписание движения амфибийных катеров до села Рождествено. С понедельника, 13 января, они начнут ходить по обновленному графику. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, из Самары судна на воздушной подушке будут ежедневно ходить с 6:30 до 19:15. Интервал движения составит 15 минут. В 10:00 и 15:00 суда будут заходить на остров Проран. Рейсы в 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45 будут только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Из Рождествено суда будут ежедневно ходить с 6:45 до 19:30. Интервал движения тоже составит 15 минут. Некоторые рейсы будут ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Как отмечают речники, это расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. В зависимости от пассажиропотока время отправления судов могут изменить. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU