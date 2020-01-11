В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Вечером в субботу, 11 января, в Самаре произошла коммунальная авария. Прохудилась одна из труб, в итоге вода устремилась на проезжую часть. Как сообщают в соцсетях очевидцы, затопило кольцо на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе.
- В районе Центрального автовокзала — потоп. Плывем все. Думали, весна раньше времени наступила. Но главное, чтобы завтра это все в каток не превратилось, - делятся автомобилисты.
Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «РКС-Самара», произошла утечка на водоводе диаметром 600 мм в районе пересечения улиц Авроры и Антонова-Овсеенко. На место уже выехали аварийные бригады. Без воды остался только один дом — на улице Антонова-Овсеенко, 2. Жителям обещают подвезти бойлер с водой. Сколько времени займет устранение аварии, коммунальщики пока не уточняют.
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило кольцо Авроры - Московское шоссе 11.01.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU