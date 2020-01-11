В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:58:30+03:00

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Вечером в субботу, 11 января, в Самаре произошла коммунальная авария. Прохудилась одна из труб, в итоге вода устремилась на проезжую часть. Как сообщают в соцсетях очевидцы, затопило кольцо на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе.

- В районе Центрального автовокзала — потоп. Плывем все. Думали, весна раньше времени наступила. Но главное, чтобы завтра это все в каток не превратилось, - делятся автомобилисты.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе «РКС-Самара», произошла утечка на водоводе диаметром 600 мм в районе пересечения улиц Авроры и Антонова-Овсеенко. На место уже выехали аварийные бригады. Без воды остался только один дом — на улице Антонова-Овсеенко, 2. Жителям обещают подвезти бойлер с водой. Сколько времени займет устранение аварии, коммунальщики пока не уточняют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/754141" frameborder="0"></iframe> В Самаре из-за коммунальной аварии затопило кольцо Авроры - Московское шоссе 11.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU