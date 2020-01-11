Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:45:14+03:00

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Жителей Самары приглашают принять участие в городском флешмобе, который пройдет в воскресенье, 12 января, в Загородном парке. Он состоится в рамках природоохранного проекта «Оранжевый скворечник». Горожанам предлагают прийти в парк, сделать скворечники и тем самым спасти жизнь птицам.

- В программе мероприятия: природоохранная выставка, мастер-классы по изготовлению и сборке скворечников, бельчатников и кормушек, подкормка птиц и белок. Все желающие смогут повесить свои кормушки в парке или забрать к себе домой, - поделились организаторы флешмоба.

С собой в парк можно принести корм для птиц и белок. В частности, арбузные и тыквенные семечки, просо, молотую кукурузу, орехи, овес, фрукты и ягоды. Начало флешмоба «Собери кормушку — спаси птиц!» в 12:00. Место проведения — центральная аллея Загородного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU