Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:47:05+03:00

У хоккеистов ЦСК ВВС были все шансы на победу, но удача оказалась на стороне пензенцев

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В субботу, 11 января, в Пензе прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный «Дизель» и самарский ЦСК ВВС. К сожалению, так хорошо начавшие матч «летчики» не смогли вырвать победу у хозяев ледовой площадки.

Счет в матче был открыт на 4 минуте. Первым ворота противника распечатал игрок ЦСК ВВС Даниил Юнышев. Через несколько минут «Дизель» сравнял счет. Однако спустя всего 30 секунд «летчики» забили еще один гол. Отличился Никита Свинцицкий. К сожалению, во втором периоде набрать очков самарцам не удалось. При этом они пропустили три шайбы от противника. В заключительном отрезке игроки ЦСК ВВС попытались нагнать хозяев, но забитая Рафаэлем Бикмуллиным за три секунды до окончания матча шайба не смогла переломить ход игры. В итоге «летчики» проиграли со счетом 4:3.

Следующим соперником ХК ЦСК ВВС станет «Тамбов». Команды сыграют в Самаре во вторник, 14 января.

ИСТОЧНИК KP.RU