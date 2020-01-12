Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:56:02+03:00

Как вам такая зима? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей рабочей недели температура воздуха днем в Самаре не опустится ниже -2 градусов

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Январские морозы пока не спешат посетить Самарскую область. По прогнозам синоптиков, погода в Самаре в январе будет теплой, даже слишком.

- Во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9ºС, - сообщают специалисты приволжского УГМС со ссылкой на сведения Гидрометцентра России.

Синоптики отмечают, что вся следующая рабочая неделя в регионе будет не по-январски теплой. Так в понедельник и вторник в областной столице днем столбики термометра не опустятся ниже -1ºС, в среду ниже -2 ºС. В четверг и пятницу температура будет около 0ºС.

В ночное время будет прохладнее, от -1 до -7ºС.

Причина теплой погоды теплая и влажная воздушная масса с Атлантики.

ИСТОЧНИК KP.RU