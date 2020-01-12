Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Январские морозы пока не спешат посетить Самарскую область. По прогнозам синоптиков, погода в Самаре в январе будет теплой, даже слишком.
- Во второй декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9ºС, - сообщают специалисты приволжского УГМС со ссылкой на сведения Гидрометцентра России.
Синоптики отмечают, что вся следующая рабочая неделя в регионе будет не по-январски теплой. Так в понедельник и вторник в областной столице днем столбики термометра не опустятся ниже -1ºС, в среду ниже -2 ºС. В четверг и пятницу температура будет около 0ºС.
В ночное время будет прохладнее, от -1 до -7ºС.
Причина теплой погоды теплая и влажная воздушная масса с Атлантики.
ИСТОЧНИК KP.RU