В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:48:01+03:00

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С 4 января неизвестный мужчина, предположительно 60 лет, находится в одном из медицинских учреждений Самары. К сожалению, за это время его родные так и не объявились. Мужчина не разговаривает и самостоятельно добрать до дома или сообщить, где он живет, не может. Помочь человеку вернуться домой взялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 165 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза карие. Информацию о родных мужчины можно сообщить инфоргу поиска Татьяне по телефону +7-905-303-57-17.

По фотографии местные жители предположили, что мужчина может быть без определённого места жительства, однако люди уверены, что где-то наверняка есть его родные.

- Этот человек уже несколько лет живёт на улице, в районе ул.Клинической/ТЦ Аквариум, помогаем периодически деньгами. Состояние у него очень плачевное, особенно этой зимой, - сообщила пользователь социальной сети «ВКонтакте» Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU