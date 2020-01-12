2020-01-12T09:48:01+03:00
Общество

В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины

Увы, имя и фамилия его неизвестны
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области" (la_samara/vk.com)Фото группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области" (la_samara/vk.com)
Изменить размер текста:

С 4 января неизвестный мужчина, предположительно 60 лет, находится в одном из медицинских учреждений Самары. К сожалению, за это время его родные так и не объявились. Мужчина не разговаривает и самостоятельно добрать до дома или сообщить, где он живет, не может. Помочь человеку вернуться домой взялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 165 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза карие. Информацию о родных мужчины можно сообщить инфоргу поиска Татьяне по телефону +7-905-303-57-17.

По фотографии местные жители предположили, что мужчина может быть без определённого места жительства, однако люди уверены, что где-то наверняка есть его родные.

- Этот человек уже несколько лет живёт на улице, в районе ул.Клинической/ТЦ Аквариум, помогаем периодически деньгами. Состояние у него очень плачевное, особенно этой зимой, - сообщила пользователь социальной сети «ВКонтакте» Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами