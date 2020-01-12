«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:48:54+03:00

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В субботу, 11 января, баскетболисты «Самары» провели первый домашний матч в этом году. В рамках чемпионата Суперлиги они встретились с «Уфимцами» и эта встреча закончилась уверенной победой наших спортсменов.

В отрыв самарцы ушли уже в стартовой четверти. После реализации пяти трехочковых счет стал 33:17. Затем наши баскетболисты чуть сбавили обороты, но инициативу не упускали.

После большого перерыва самарцы нанесли решающий удар: третья десятиминутка была выиграна с разницей в 20 очков (29:9).

Итог встречи 94:59. Самыми результативными в составе «Самары» стали Байден Джаксен, набравший 18 очков, и Александр Лавников - 16 очков.

- Хороший результат. Хотя я, конечно, не знаю, что случилось с «Уфимцем», по какой причине он сегодня не боролся. И хочу извиниться перед болельщиками за игру: она была не такая красочная и азартная. Единственный плюс такой игры — все игроки ротации получили свое время, - заявил главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Следующие матчи «Самара» проведет на выезде: 15 января она сыграет с МБА, 18-го — с «Химками-Подмосковье». Дома наша команда сыграет в конце января: 28-го она примет ЦСКА-2, 31-го — «Купол-Родники».

ИСТОЧНИК KP.RU