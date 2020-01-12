В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С октября по декабрь 2019 года в Курумоче задержали 144 партии грузов из стран СНГ. Все это продукты, которые перевозились без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Общая масса изъятого и уничтоженного - 186 кг.

Чаще всего авиапассажиры пытались провести мед и молоко. Были задержаны 86 партий молока и молочной продукции общим весом 88 килограммов; 42 партии меда, общим весом 77 килограммов; 10 партий мяса и мясной продукции, общим весом 14 килограммов и 6 партий сырья животного происхождения общим весом 7 килограммов, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

Утилизированные грузы не проходили ветеринарно-санитарную экспертизу, что нарушает «Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на государственной границе Таможенного союза». Все продукты были изъяты и уничтожены в утилизационной печи аэропорта «Курумоч».

ИСТОЧНИК KP.RU