2020-01-12T12:04:15+03:00
Общество

В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами

Пропавшая дезориентирована, нуждается в медицинской помощи
Евгения ВАСИНА
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Фото группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области (la_samara/vk.com)Фото группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области (la_samara/vk.com)
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60-летняя Ольга Былинкина (Борисова) пропала 11 января 2020 года. Женщину, плотного телосложения с короткими волосами, окрашенными в бордовый цвет, и голубыми глазами ищут в Тольятти.

Пропавшая была одета в длинный серый пуховик с капюшоном, лосины чёрные и короткие сапоги. Жительница Тольятти может быть дезориентирована и, скорее всего, нуждается в медицинской помощи.

Чтобы найти женщину родные обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Штаб поиска работал с 00:30. Волонтеры собирались в Тольятти на ул.Мира, 95А. Сейчас штаб закончил работу, но поиски продолжаются. Если вам что-то известно о том, где находится Ольга Былинкина, передать информацию можно инфоргу поиска Ольге по телефону +7-927-733-31-78 Подробнее о поиске на форуме.

Фото группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области (la_samara/vk.com)

Фото группы Поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области (la_samara/vk.com)

ИСТОЧНИК KP.RU

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