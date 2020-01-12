Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В субботу, 11 января, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о ребенке, который пострадал от петарды.
- Кто знает? На Металлурге ребенка разорвало петардой. Полиция и скорая до сих пор здесь, - написал анонимный автор.
Пользователи социальной сети разделились на два лагеря: одни жалели ребенка и предлагали запретить петарды, другие отнеслись к информации с недоверием и шутили над тем, каких же размеров должная быть петарда. Вопрос «А был ли мальчик?» оставался открытым.
К счастью, по информации ГУ МВД России по Самарской области, сообщение оказалась ложным.
- Информация не соответствует действительности. Напоминаем об ответственности за фейковые новости, - строго заметили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU