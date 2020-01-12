Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:17:37+03:00

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В Сызрани полицейские ищут очевидцев аварии и водителя, устроившего ДТП в субботу, 11 января. По данным полиции в 15:00 водитель, предположительно на автомобиле ВАЗ 2110, ехал по ул.Нефтяная в Сызрани, в районе дома №2а он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, что ехал впереди.

- После столкновение автомобиль Renault Sandero под управлением 47-летнего водителя наехал на железобетонную световую опору, а затем на дерево, расположенные справа по ходу его движения. Водитель автомобиля, со слов очевидцев, автомобиля ВАЗ 2110, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки. Их госпитализировали.

Виновника аварии сейчас ищут полицейские. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП или о месте нахождения автомобилей с характерными повреждениями передней части, полицейские просят обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по телефонам (8464) 33-38-66, 8-987-937-65-57. В любом регионе России по тел. 020 (102) или в ближайший отдел полиции. Обещают конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU