Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:11:52+03:00

Во время мастер-класса разговор шел о природе и экологии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В воскресенье, 12 января в Загородном парке Самары прошел флешмоб природоохранного проекта «Оранжевый скворечник». Горожанам, что пришли в этот день в парк, предложили сделать скворечники и тем самым спасти жизнь птицам.

Участником мог стать любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Но только мастер-классом по созданию скворечников все не ограничилось. В программе мероприятия также были также природоохранная выставка, мастер-классы по изготовлению и сборке бельчатников. Все желающие могли сразу повесить созданную ими кормушку в парке.

Готовые кормушки развесили в паркеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кроме того, организаторы попросили участников принести с собой корм для белок и птиц: арбузные и тыквенные семечки, просо, молотую кукурузу, орехи, овес, фрукты и ягоды.

Возрастных ограничений не былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фотографии на выставку мог принести любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU