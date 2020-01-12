Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
В воскресенье, 12 января в Загородном парке Самары прошел флешмоб природоохранного проекта «Оранжевый скворечник». Горожанам, что пришли в этот день в парк, предложили сделать скворечники и тем самым спасти жизнь птицам.
Участником мог стать любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Но только мастер-классом по созданию скворечников все не ограничилось. В программе мероприятия также были также природоохранная выставка, мастер-классы по изготовлению и сборке бельчатников. Все желающие могли сразу повесить созданную ими кормушку в парке.
Готовые кормушки развесили в паркеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Кроме того, организаторы попросили участников принести с собой корм для белок и птиц: арбузные и тыквенные семечки, просо, молотую кукурузу, орехи, овес, фрукты и ягоды.
Возрастных ограничений не былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Фотографии на выставку мог принести любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU