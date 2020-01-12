2020-01-12T16:11:52+03:00
Дом. Семья

Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»

Горожане своими руками мастерили кормушки
Евгения ВАСИНА
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Во время мастер-класса разговор шел о природе и экологииВо время мастер-класса разговор шел о природе и экологииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В воскресенье, 12 января в Загородном парке Самары прошел флешмоб природоохранного проекта «Оранжевый скворечник». Горожанам, что пришли в этот день в парк, предложили сделать скворечники и тем самым спасти жизнь птицам.

Участником мог стать любой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Участником мог стать любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Но только мастер-классом по созданию скворечников все не ограничилось. В программе мероприятия также были также природоохранная выставка, мастер-классы по изготовлению и сборке бельчатников. Все желающие могли сразу повесить созданную ими кормушку в парке.

Готовые кормушки развесили в парке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Готовые кормушки развесили в паркеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кроме того, организаторы попросили участников принести с собой корм для белок и птиц: арбузные и тыквенные семечки, просо, молотую кукурузу, орехи, овес, фрукты и ягоды.

Возрастных ограничений не было Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Возрастных ограничений не былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фотографии на выставку мог принести любой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Фотографии на выставку мог принести любойФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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