2020-01-12T21:33:07+03:00
Происшествия

Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал

Неизвестный автолюбитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим
Евгения ВАСИНА
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Будьте осторожнее на дорогахБудьте осторожнее на дорогахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызранском районе Самарской области произошла авария, в которой пострадал ребенок. Ужаснее всего то, что предположительный виновник ДТП скрылся с места событий, не оказав никакой помощи. Теперь его ищет полиция. По данным правоохранителей, авария произошла в субботу, 11 января в 18:30.

- Неизвестный водитель ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Москвы, на 893 км он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-2111, который ехал впереди. Управлял отечественной легковушкой 37-летний водитель. От удара легковушка потеряла управление и съехала в левый кювет, - сообщили в пресс-службе МДВ России по Самарской области.

В результате аварии пострадали двое: 32-летняя женщина и 9-летняя девочка. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте. От госпитализации они отказались.

Известно, что семья, попавшая в ДТП, возвращалась от бабушки из поселка Сборный домой. К счастью, девочка была специальном автокресле, благодаря чему, возможно, удалось избежать более опасных травм.

- Водитель автомобиля, со слов очевидцев, предположительно, марки Chevrolet Niva, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места ДТП. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск водителя, участвовавшего в ДТП, и установление возможных свидетелей. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, а также всех кто располагает информацией о месте нахождения автомобилей с характерными механическими повреждениями передней части просим обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» по телефонам (8464) 33-38-66, 8-987-937-65-57. В любом регионе России по тел. 020 (102) или в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется! – сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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