2020-01-12T18:13:24+03:00
Общество

На Самарскую область может обрушиться метель

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее на дорогахОсторожнее на дорогахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, вечером 12 января и до утра 13 января местами на территории Самарской области может начаться метель, порывы ветра могут достигать 20м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий региональная Госавтоинспекция призывает водителей максимально внимательными на дороге и выбирать безопасную скорость.

- Рекомендуем воздержитесь от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности и используйте детские удерживающие устройства при перевозке детей в легковом автомобиле. Напоминаем, что пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Особое внимание необходимо уделить использованию предметов и одежды со световозвращающими элементами, - обратились к жителям области правоохранители.

В пресс-службе МВД России по Самарской области напомнили, что в случае необходимости обратиться за помощью можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112, 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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