В Самарской области задержали пьяного водителя старой иномарки

12 Янв. 2020 2020-01-12T21:45:46+03:00

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В Жигулевске сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России обратили внимание на автомобиль AUDI 80. Иномарка откровенно нарушала ПДД. Правоохранители включили проблесковые маячки и отправились в погоню на иномаркой-нарушительницей. Через громкоговоритель полицейские призвали водителя остановиться. Автолюбитель уезжать далеко не стал и подчинился требованиям стражей порядка.

Позже выяснилось, что водитель имеет все признаки алкогольного опьянения. На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Они отстранили нарушителя от управления транспортным средством и отправили на медицинское освидетельствование. Мужчина действительно оказался пьян.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, 32-летний задержанный живет в Жигулевске, в 2012 году привлекался он к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и был лишен водительского удостоверения на 1 год 6 месяцев. Однако мужчина не сдал водительское удостоверение, и срок лишения права управления транспортными средствами прервался. Кроме того, в 2016 году мужчина привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью и лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Мужчину доставили в отдел полиции, а его иномарку отправили на штрафстоянку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 680 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU