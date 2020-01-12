Спортсмен из Самарской области выиграл первый финал кубка России по мотогонкам на льду
Соревнования проходили в Югорске
Поздравляем с победой!
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11 и 12 января в Югорске проходил первый финал кубка России по мотогонкам на льду. 16 спортсменов соревновались в скорости, среди них спортсмен тольяттинской «Мега Ладовы» Никита Толокнов.
Никита с большим отрывом от соперников выиграл соревнования. В его активе 29 очков из 30 возможных. Серебро финала у гонщика из Каменска-Уральского - Василия Несытых, бронза - у представителя уфимского клуба - Никиты Богданова.
Борьба за кубок продолжится в Вятских Полянах 8 и 9 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU