МЧС советует самарцам не выходить в метель из дома

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области вновь ввели желтый уровень погодной опасности. На этот раз виноваты надвигающиеся сильный ветер и метель.

- Днем в понедельник, 13 января, в Самаре и области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Также местами ожидается метель при ухудшении видимости 500-1000 м, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендуют не выходить из зданий и не оставлять детей одних без присмотра. Тем, кого непогода застанет на улице, советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и остановок общественного транспорта. Автомобилистам стоит поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также сотрудники МЧС советуют водителям быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU