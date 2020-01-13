В Самарской области водитель «семерки» сбил насмерть шедшего по дороге мужчину
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 12 января, в Безенчукском районе. Там примерно в 7:40 на 2 км 650 м трассы «Самара — Волгоград — Звезда» под колеса легковушки угодил пешеход.
- 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740, двигаясь со стороны Звезды в направлении трассы «Самара — Волгоград» наехал на 35-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. Световозвращающих элементов на его одежде не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU