В Самарской области водитель «семерки» сбил насмерть шедшего по дороге мужчину

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:32:45+03:00

Водитель слишком поздно заметил пешехода на дороге Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 12 января, в Безенчукском районе. Там примерно в 7:40 на 2 км 650 м трассы «Самара — Волгоград — Звезда» под колеса легковушки угодил пешеход.

- 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740, двигаясь со стороны Звезды в направлении трассы «Самара — Волгоград» наехал на 35-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части в попутном направлении. Световозвращающих элементов на его одежде не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU