2020-01-13T08:54:20+03:00
Общество

В Тольятти ищут серийного поджигателя школьного мусорного контейнера

Некий мужчина за последние две недели уже три раза совершал поджог [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря усилиям неизвестного мужчины мусорный контейнер уже прогорел до дырБлагодаря усилиям неизвестного мужчины мусорный контейнер уже прогорел до дырФото: Скриншот с видео
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В Тольятти в Автозаводском районе кто-то повадился поджигать мусорные контейнеры, которые стоят возле гимназии № 48. Хулиганит неизвестный уже больше года, и поймать его никак не удается.

- К нам обратилась за помощью гимназия № 48. У нее есть своя система наблюдения, но камеры там плохого качества. В полицию представители гимназии уже обращались, но поджоги продолжаются. В итоге мы направили свою камеру на их контейнерную площадку. За последние две недели произошло три поджога: 29 декабря, 4 января и 12 января, - сообщили представители ТСЖ «ДОМ 49».

Камеры засняли, что поджогами промышляет один и тот же мужчина. Он приходит выбрасывает свой мусор, а потом сжигает его. Мусорный контейнер уже прогорел до дыр. Всех, кто узнал этого мужчину, просят обращаться в ТСЖ. Сотрудники организации хотят найти мужчину и попытаться решить вопрос без полиции. Они попробуют уговорить его купить школе новый контейнер.

04.01.2020г. Поджигает контейнер на территории гимназии №48..04.01.2020г. Неизвестный в очередной раз поджигает мусорный контейнер на территории гимназии №48 (г.Тольятти, ул.Дзержинского, 51).

ИСТОЧНИК KP.RU

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