2020-01-13T10:06:28+03:00
Общество

В Тольятти в феврале заработает новый спортивный комплекс с универсальным и тренажерным залами

Там смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Тольятти на бульваре Кулибина уже скоро заработает новый физкультурно-спортивный комплекс «Союз». Возведение его началось в апреле прошлого года, основные работы удалось завершить в декабре, сейчас же осталось оснастить комплекс спортивным инвентарем и решить формальные вопросы.

- Нужно ускорить процесс оформления. Уже 1 февраля комплекс должен принять спортсменов, - поручил во время визита в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров главе города Сергею Анташеву.

В ФСК есть тренерские комнаты, раздевалки, универсальный спортивный зал площадью 700 кв.м, тренажерный зал. Тренироваться там смогут не только юные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Новый комплекс станет тренировочной базой для юношеской спортивной школы № 8 «Союз», спортсмены которой осваивают карате, тхэквондо, рукопашный бой и смешанные единоборства. В него переведут 266 спортсменов ДЮСШОР-8 и около 40 воспитанников городской школы борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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