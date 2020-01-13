В Сызрани воришка оставил музыканта без аппаратуры

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:22:35+03:00

Похитителя колонки задержали через два дня на подходе к ломбарду Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина отвлекся на разговор и не уследил за колонкой

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В Сызрани полицейские поймали преступника, который обчистил музыканта в парке на улице Советской. Воришка воспользовался тем, что мужчина отвлекся на разговор и стащил у него аудиоколонку.

- Задержать подозреваемого в преступлении удалось через два дня. Им оказался 32-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Он пытался сбыть аудиоколонку в ломбард, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские вернули похищенную аппаратуру владельцу. Что касается воришки, то на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU