В Сызрани воришка оставил музыканта без аппаратуры
Мужчина отвлекся на разговор и не уследил за колонкой
Похитителя колонки задержали через два дня на подходе к ломбардуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани полицейские поймали преступника, который обчистил музыканта в парке на улице Советской. Воришка воспользовался тем, что мужчина отвлекся на разговор и стащил у него аудиоколонку.
- Задержать подозреваемого в преступлении удалось через два дня. Им оказался 32-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Он пытался сбыть аудиоколонку в ломбард, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские вернули похищенную аппаратуру владельцу. Что касается воришки, то на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU