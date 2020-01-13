2020-01-13T10:54:23+03:00
Общество

В Самарской области алиментщик едва не лишился водительских прав за долг в 420 тысяч рублей

Вспомнить о детях мужчине помогли приставы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области мужчину лишили возможности сесть за руль из-за того, что он игнорировал своих детей. Алиментщик накопил перед двумя сыновьями долг в 420 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства на мужчину наложили несколько запретов. Узнав о них, а также о перспективе остаться без водительского удостоверения, должник сразу же поспешил оплатить алименты, - рассказали в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, если мужчина вновь начнет копить долг, то приставы снова возьмутся за его исправление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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