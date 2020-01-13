В Самарской области алиментщик едва не лишился водительских прав за долг в 420 тысяч рублей
Вспомнить о детях мужчине помогли приставы
Фото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области мужчину лишили возможности сесть за руль из-за того, что он игнорировал своих детей. Алиментщик накопил перед двумя сыновьями долг в 420 тысяч рублей.
- В рамках исполнительного производства на мужчину наложили несколько запретов. Узнав о них, а также о перспективе остаться без водительского удостоверения, должник сразу же поспешил оплатить алименты, - рассказали в УФССП по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, если мужчина вновь начнет копить долг, то приставы снова возьмутся за его исправление.
ИСТОЧНИК KP.RU