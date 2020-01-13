2020-01-13T11:07:22+03:00
Происшествия

В Самаре терапевта поймали на взятках от призывников, которые очень не хотели отдавать долг Родине

Женщине-врачу вменяют получение 230 тысяч рублей за неверные диагнозы
Александра БУДАЕВА
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Женщина работала в одной из самарских городских больницЖенщина работала в одной из самарских городских больницФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские следователи возбудили уголовное дело на врача-терапевта, которую поймали на получении взяток.

- Операцию проводили полицейские еще в октябре, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Подозреваемая получила 230 тысяч рублей за то, чтобы ставить призывникам диагнозы, с которыми их могли признать лишь ограниченно годными к военной службе.

После проведения длительной проверки в региональном Следственно комитете уголовное дело возбудили по ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Санкции статьи предусматривают многомиллионный штраф или даже реальное лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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