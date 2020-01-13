В Самаре терапевта поймали на взятках от призывников, которые очень не хотели отдавать долг Родине
Самарские следователи возбудили уголовное дело на врача-терапевта, которую поймали на получении взяток.
- Операцию проводили полицейские еще в октябре, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Подозреваемая получила 230 тысяч рублей за то, чтобы ставить призывникам диагнозы, с которыми их могли признать лишь ограниченно годными к военной службе.
После проведения длительной проверки в региональном Следственно комитете уголовное дело возбудили по ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Санкции статьи предусматривают многомиллионный штраф или даже реальное лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU