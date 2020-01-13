В Самаре любящие хозяева пристроили к многоэтажке лесенку для своей кошки

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:22:56+03:00

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В Самаре занялись обустройством доступной городской среды не только для людей, но и для животных. Так, жильцы дома на улице Пролетарской, устав, видимо, без конца впускать и выпускать своего питомца на прогулку, сделали своеобразный трап. Заботливые хозяева соорудили для своей кошки деревянную лесенку. Протянули ее относительно невысоко — до второго этажа. Теперь питомец может самостоятельно забраться в квартиру через балкон и так же отправиться на прогулку. Фото необычного сооружения опубликовали самарцы в соцсетях.

- Стоит ли выпускать кошку на улицу - этот вопрос каждый решает для себя самостоятельно. Конечно, в городе вашего питомца поджидает гораздо больше опасностей, чем в деревне. Испугать животное могут и люди, и автомобили, особенно если ваш двор трудно назвать закрытым и тихим. Но главное, что стоит помнить владельцам, которые выпускают кошку гулять, это необходимость сделать все прививки (от бешенства, в частности). Кроме того, у животного должен быть ошейник с именем и адресом, телефоном хозяина, - говорит ветеринар Татьяна Мельникова.

Отметим, что лесенка, которая появилась в Самаре, - далеко не новая идея. В интернете можно найти огромное количество фотографий приспособлений, которые позволяют котику покидать квартиру, даже если она находится на втором, третьем или более высоком этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU