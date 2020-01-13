Даже коньяк не пощадили: в Самаре из квартиры предпринимателя вынесли все ценное

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:55:25+03:00

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Минувшие праздники преподнесли самарскому предпринимателю Виктору Г. неприятный сюрприз: мужчина уезжал на несколько дней, а когда вернулся, обнаружил, что его квартиру обокрали.

- Вызов поступил 9 января, пострадала квартира, расположенная на ул.Ленинградской, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - По предварительным данным, преступник подобрал ключ к двери, так и залез внутрь.

Из дома пропала валюта (1000 евро и 20 тысяч долларов), швейцарские часы стоимостью 2000 долларов. Неизвестные забрали даже бутылку дорогого коньяка, которая сегодня даже с большой скидкой стоит 3000 рублей. Видимо, так неизвестный домушник решил отметить удачный «визит».

На месте работали кинологи, но собака, выйдя из квартиры, вскоре след потеряла.

Сейчас эксперты оценивают ущерб в 1,3 млн рублей, в полиции уголовное дело возбудили по факту кражи в особо крупном размере.

Пострадавшему тем хуже, что последние несколько лет его фирма терпит убытки. Станет ли этот удар в спину фатальным для бизнесмена, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU