2020-01-13T12:10:43+03:00
Происшествия

Под Тольятти пенсионер на «семерке» не заметил в тумане остановившуюся «пятерку»: пострадала женщина

Авария произошла на дороге между селами Новая Бинарадка и Ташелка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионер из-за тумана не разглядел другое авто и устроил ДТППенсионер из-за тумана не разглядел другое авто и устроил ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 12 января, на 16 км 700 м дороги «Ташелка — Новая Бинарадка» в Ставропольском районе произошло ДТП. Там примерно в 10:15 столкнулись ВАЗ-2105 с номерами Ульяновской области и ВАЗ-2107.

- 67-летний водитель «пятерки», двигаясь в условиях тумана со стороны села Новая Бинарадка в направлении села Ташелка, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате он врезался в остановившийся на обочине автомобиль ВАЗ-2107, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, ДТП не обошлось без пострадавших. Помощь медиков понадобилась 64-летней пассажирке «пятерки». Ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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