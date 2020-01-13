В Самаре при ремонте улицы Авроры похитили более 26 млн бюджетных рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:37:04+03:00

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Ремонт улицы Авроры в Самаре, который был проведен в 2017 году, завершился возбуждением уголовного дела. Речь идет об обновлении отрезка дороги от улицы Промышленности до набережной реки Самары, в том числе Южного моста. Как выяснилось, при выполнении работ, которые проводила ПСК «Волга», пропали 26,2 млн бюджетных рублей. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- 3,5 месяца назад я пообещал, что добьюсь возбуждения уголовного дела в связи с хищением 26.2 млн рублей ПСК «Волга» при исполнении госконтракта по ремонту улицы Авроры. Обещание выполнено, - отметил народный избранник.

По данному факту Средневолжское ЛУ МВД на транспорте 7 января возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Как говорится в ответе ведомства депутату, среди подозреваемых директор ООО «АнтикорМостСервис» и неустановленные сотрудники ООО «ПСК «Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU