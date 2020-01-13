В Тольятти неизвестный водитель сбил в жилой зоне пешехода и уехал
В Тольятти полицейские ищут свидетелей ДТП, которое произошло поздно вечером в субботу, 11 января, на улице Ворошилова. Там в 23:00 в районе дома № 12а неизвестный автомобилист сбил 43-летнего мужчину и уехал.
- Мужчина переходил проезжую часть в жилой зоне, когда на него наехали. Водитель, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места ДТП. Пешехода госпитализировали с травмой ноги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить от этом по телефонам: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60 или 020 (102).
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