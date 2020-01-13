В Тольятти пьяный водитель не смог уехать от полицейских на «Мерседесе» и попытался убежать

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:57:59+03:00

Водитель с друзьями пытался убежать от полицейских, но не преуспел в этом деле Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

На днях полицейским Тольятти пришлось побегать за пьяным водителем и его друзьями. Молодой человек сначала пытался уехать от стражей порядка на автомобиле «Мерседес-Бенц», а потом попытался скрыться на своих двоих.

- Информация о, предположительно, нетрезвом водителе поступила от активистов «Ночного патруля». Водитель двигался по улице 40 лет Победы. Нарушителем оказался 21-летний молодой человек, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В отношении молодого человека составили два протокола за тонировку на стеклах и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Погоня за нетрезвым водителем "Мерседес-Бенц" в Тольятти .Видео: отдел ГИБДД Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU