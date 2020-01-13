2020-01-13T14:11:46+03:00
Общество

Один из сильнейших бизнес-практиков России расскажет в Самаре, как проходить внешние и внутренние кризисы

Максим Батырев даст в городе мастер-классы
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один из сильнейших бизнес-практиков России, автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев даст в Самаре мастер-классы. 4 февраля – «Менеджер в эпоху перемен», 5 февраля – «Как продавать в России больше всех».

- Что делать для того, чтобы люди в обоих случаях разделяли интересы бизнеса, а не придумывали себе оправдания, почему у них нет результатов. Получите решение своих задач уже через 7 дней. Для тех, кто хочет не просто узнать ответы, но и получить опыт одного из лучших управленцев России, 4 и 5 февраля в Самаре легендарный Максим Батырев проведет мастер-классы, - рассказали организаторы.

Заказать регистрацию на мастер-классы можно по телефону 244-01-19 или на сайте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» на выезде с разгромным счетом проиграла «Дизелю»
Где нельзя парковаться в районе Фрунзенского моста в Самаре: полный список улиц
Стало известно, почему пешеходам закрыли проход по Фрунзенскому мосту
В Самаре ищут мошенника, который обманул кассира пиццерии почти на 5 тысяч рублей
Главу Октябрьска наказали за нежелание убирать нелегальные мусорные площадки
Самарцев попросили не оставлять авто на обочинах: они мешают убирать снег
В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования
В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе
Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе
Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду
Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы