Один из сильнейших бизнес-практиков России расскажет в Самаре, как проходить внешние и внутренние кризисы

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:11:46+03:00

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Один из сильнейших бизнес-практиков России, автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев даст в Самаре мастер-классы. 4 февраля – «Менеджер в эпоху перемен», 5 февраля – «Как продавать в России больше всех».

- Что делать для того, чтобы люди в обоих случаях разделяли интересы бизнеса, а не придумывали себе оправдания, почему у них нет результатов. Получите решение своих задач уже через 7 дней. Для тех, кто хочет не просто узнать ответы, но и получить опыт одного из лучших управленцев России, 4 и 5 февраля в Самаре легендарный Максим Батырев проведет мастер-классы, - рассказали организаторы.

Заказать регистрацию на мастер-классы можно по телефону 244-01-19 или на сайте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU