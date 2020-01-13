В Самаре полицейские разыскивают пропавшую женщину

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:17:45+03:00

Последний раз женщину видели возле дома № 158 на улице Партизанской Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Елена Васина 11 января вышла из дома и не вернулась

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В Самаре полицейские, волонтеры и близкие ищут 53-летнюю Елену Васину. В минувшую субботу, 11 января, она ушла из дома на улице Партизанской, 158 и до сих пор не вернулась.

- Полицейские осмотрели место проживания пропавшей, а также опросили возможных свидетелей. Ориентировки с фотографией женщины направлены в ОВД области и ближайших регионов. Проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы Елены Васиной: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, темно-каштановые волосы средней длины, карие глаза. В день исчезновения женщина была одета в темно-серый пуховик с меховым воротником, черные брюки, темные сапоги. На голове у нее была синяя шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, полицейские просят обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД по Самаре), 8 (846) 373-73-51 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU