В Самаре 77 тысячам жителей придется передавать показания счетчиков тепла по-новому
В Самаре с 1 января 2020 года изменились способы передачи показаний приборов учета тепла. Корректировки коснулись тех жителей, которые получали счета через ООО «Центр-СБК-Самара».
- Речь идет о 77 тысячах жителей оСамары, которых прежде обслуживал наш посредник. В этом году мы сами будем обслуживать этих клиентов. В связи с этим для них изменились способы передачи показаний индивидуальных приборов учета, - рассказал директор по продажам самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Так, жители смогут передавать показания по телефону контакт-центра: 957-84-00, через сайт компании или оставляя платежки в специальных почтовых ящиках. Напомним, что сейчас офисы обслуживания клиентов «Т Плюса» находятся по следующим адресам: Льва Толстого, 134, Демократическая, 37, Кирова, 179. Скоро заработают еще два офиса: на Революционной, 103б и на Мориса Тореза, 101а.
ИСТОЧНИК KP.RU