2020-01-13T15:14:02+03:00
Общество

В Самаре 77 тысячам жителей придется передавать показания счетчиков тепла по-новому

Изменения коснулись тех, кого обслуживала компания-посредник
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Способ оплаты для 77 тысяч самарцев изменился с 1 января 2020 годаСпособ оплаты для 77 тысяч самарцев изменился с 1 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре с 1 января 2020 года изменились способы передачи показаний приборов учета тепла. Корректировки коснулись тех жителей, которые получали счета через ООО «Центр-СБК-Самара».

- Речь идет о 77 тысячах жителей оСамары, которых прежде обслуживал наш посредник. В этом году мы сами будем обслуживать этих клиентов. В связи с этим для них изменились способы передачи показаний индивидуальных приборов учета, - рассказал директор по продажам самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Так, жители смогут передавать показания по телефону контакт-центра: 957-84-00, через сайт компании или оставляя платежки в специальных почтовых ящиках. Напомним, что сейчас офисы обслуживания клиентов «Т Плюса» находятся по следующим адресам: Льва Толстого, 134, Демократическая, 37, Кирова, 179. Скоро заработают еще два офиса: на Революционной, 103б и на Мориса Тореза, 101а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» на выезде с разгромным счетом проиграла «Дизелю»
Где нельзя парковаться в районе Фрунзенского моста в Самаре: полный список улиц
Стало известно, почему пешеходам закрыли проход по Фрунзенскому мосту
В Самаре ищут мошенника, который обманул кассира пиццерии почти на 5 тысяч рублей
Главу Октябрьска наказали за нежелание убирать нелегальные мусорные площадки
Самарцев попросили не оставлять авто на обочинах: они мешают убирать снег
В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования
В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе
Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе
Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду
Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы