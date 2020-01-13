В Самаре 77 тысячам жителей придется передавать показания счетчиков тепла по-новому

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:14:02+03:00

Способ оплаты для 77 тысяч самарцев изменился с 1 января 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре с 1 января 2020 года изменились способы передачи показаний приборов учета тепла. Корректировки коснулись тех жителей, которые получали счета через ООО «Центр-СБК-Самара».

- Речь идет о 77 тысячах жителей оСамары, которых прежде обслуживал наш посредник. В этом году мы сами будем обслуживать этих клиентов. В связи с этим для них изменились способы передачи показаний индивидуальных приборов учета, - рассказал директор по продажам самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Так, жители смогут передавать показания по телефону контакт-центра: 957-84-00, через сайт компании или оставляя платежки в специальных почтовых ящиках. Напомним, что сейчас офисы обслуживания клиентов «Т Плюса» находятся по следующим адресам: Льва Толстого, 134, Демократическая, 37, Кирова, 179. Скоро заработают еще два офиса: на Революционной, 103б и на Мориса Тореза, 101а.

ИСТОЧНИК KP.RU