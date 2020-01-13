В Самарской области утвердили правила работы зооприютов

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:42:43+03:00

Документ определяет, кому и где можно открывать приюты, и в каких условиях содержать питомцев

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Правительство Самарской области утвердило порядок организации приютов для животных на территории региона. Согласно документу, владельцем такого заведения может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Приюты нельзя содержать в общественных, административных и производственных зданиях, а также в квартирах.

У приютов должна быть своя территория, с установленным по периметру забором. Располагаться они должны как минимум в 150 метрах от жилых домов. Ввозить и вывозить животных из приюта нужно только через дезинфекционный барьер — специальные коврики с дезраствором. Приюты должны вести учет своих питомцев, стерилизовать их, вакцинировать и чипировать. Размеры вольеров должны быть следующие: не меньше 1,2 на 1,8 м. У животного должна быть своя подстилка и миска.

В случае передачи животного новому владельцу приют должен будет записать его данные, в том числе паспортные. Решение об эвтаназии животного должна будет принимать комиссия как минимум из трех человек: двоих ветеринаров и сотрудника приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU