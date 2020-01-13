В Самарской области утвердили правила работы зооприютов
Правительство Самарской области утвердило порядок организации приютов для животных на территории региона. Согласно документу, владельцем такого заведения может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Приюты нельзя содержать в общественных, административных и производственных зданиях, а также в квартирах.
У приютов должна быть своя территория, с установленным по периметру забором. Располагаться они должны как минимум в 150 метрах от жилых домов. Ввозить и вывозить животных из приюта нужно только через дезинфекционный барьер — специальные коврики с дезраствором. Приюты должны вести учет своих питомцев, стерилизовать их, вакцинировать и чипировать. Размеры вольеров должны быть следующие: не меньше 1,2 на 1,8 м. У животного должна быть своя подстилка и миска.
В случае передачи животного новому владельцу приют должен будет записать его данные, в том числе паспортные. Решение об эвтаназии животного должна будет принимать комиссия как минимум из трех человек: двоих ветеринаров и сотрудника приюта.
ИСТОЧНИК KP.RU