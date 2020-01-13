В Самаре открыли мемориальную доску прокурору Николаю Баженову
В понедельник, 13 января, в Самарской области чествовали работников прокуратуры РФ, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В его рамках в городе открыли мемориальную доску заслуженному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры Николаю Баженову. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Доску в память о Николае Баженове разместили на стене здания региональной прокуратуры на улице Чапаевской, 151. Николай Баженов проработал в органах прокуратуры много лет. Он трудился в Чувашской республике, в Приморском крае, Узбекской республике.
Прокурором Куйбышевской области он работал с 1969 по 1981 год. Именно при Николае Баженове был построено здание региональной прокуратуры. Отметим, что он принимал участие в ликвидации последствий Чернобольской АЭС. Николай Баженов скончался в июле 2002 года.
ИСТОЧНИК KP.RU