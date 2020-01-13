В Самаре двое парней украли с отечественной легковушки аккумулятор и катали его по городу
В Самаре сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Промышленном районе, поймали похитителей автомобильного аккумулятора. Ими оказались двое молодых людей.
- Стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль Datsun, который двигался по улице Кабельной. Увидев патрульную машину, водитель резко свернул в сторону и попытался скрыться. Однако вскоре автомобиль был остановлен, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
В машине находились двое молодых людей 26-ти и 27-ми лет, а также аккумулятор. Последний, как выяснилось, они сняли с отечественного автомобиля, припаркованного на улице Физкультурной. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU