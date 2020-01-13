2020-01-13T16:37:09+03:00
Происшествия

В Самаре двое парней украли с отечественной легковушки аккумулятор и катали его по городу

Росгвардейцы поймали похитителей чужого имущества
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На похитителей чужого аккумулятора завели уголовное делоНа похитителей чужого аккумулятора завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Промышленном районе, поймали похитителей автомобильного аккумулятора. Ими оказались двое молодых людей.

- Стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль Datsun, который двигался по улице Кабельной. Увидев патрульную машину, водитель резко свернул в сторону и попытался скрыться. Однако вскоре автомобиль был остановлен, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

В машине находились двое молодых людей 26-ти и 27-ми лет, а также аккумулятор. Последний, как выяснилось, они сняли с отечественного автомобиля, припаркованного на улице Физкультурной. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» на выезде с разгромным счетом проиграла «Дизелю»
Где нельзя парковаться в районе Фрунзенского моста в Самаре: полный список улиц
Стало известно, почему пешеходам закрыли проход по Фрунзенскому мосту
В Самаре ищут мошенника, который обманул кассира пиццерии почти на 5 тысяч рублей
Главу Октябрьска наказали за нежелание убирать нелегальные мусорные площадки
Самарцев попросили не оставлять авто на обочинах: они мешают убирать снег
В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования
В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе
Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе
Жителям Самары рассказали, как платить без комиссии по квитанциям за воду
Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы