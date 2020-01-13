Жигулевский берег признали самым красивым уголком природы

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:18:26+03:00

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Энергетический холдинг РусГидро реализует экологический проект «оБЕРЕГАй» с 2005 года. За это время очищены от мусора многие километры берегов российских рек, посажены сотни деревьев, в движение влились тысячи волонтеров.

Ежегодно акция по уборке территорий продолжается конкурсом фотографий, на которых запечатлены участники этих мероприятий. Волонтеры из разных регионов страны в течение всего года публикуют свои фото в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте с хештэгом #оберегай. В 2019 году в конкурсе «соревновались» 49 фотографий из 13 областей России.

В номинации "Самый красивый уголок природы" победу одержала волонтер Жигулевской ГЭС Алена Розочкина, запечатлевшая свою маленькую дочку на фоне чистого волжского берега. За творческий подход Алена получила диплом и памятный подарок от жюри конкурса. Надо отметить, что девушка традиционно принимает участие в экологической акции «оБЕРЕГАй» на протяжении последних 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU