2020-01-13T17:38:04+03:00
Общество

Губернатор Самарской области потребовал хорошо чистить дороги в регионе

Оперативное совещание прошло в связи с начавшимся днем 13 января снегопадом
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В Самаре снег поручили убирать как можно быстрееВ Самаре снег поручили убирать как можно быстрееФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил всем службам активизировать работу по расчистке дорог от снега и наледи. Особенно он попросил постараться глав муниципалитетов, которым необходимо организовать работу дорожников в своих населенных пунктах.

Глава региона отметил, что в условиях метели и снегопада нужно полностью мобилизовать все дорожные службы. Он отметил, что проблемные участки как на федеральных трассах, так и на дорогах местного значения всем известны.

- Зачастую сложности возникают в населенных пунктах, им уделяйте особое внимание. Понимаю, что в дневное время, когда на дорогах высокий трафик, работы выполнять сложно, но люди должны видеть работу спецслужб, быть уверенными, что дороги будут очищены, - уточнил губернатор.

Он поручил пораньше взяться за уборку и в ночном, и в дневном режиме, чтобы не дать образоваться снежному накату на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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