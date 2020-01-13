2020-01-13T18:24:04+03:00
Общество

В Самаре пьяный мужчина без прав разъезжал по городу на уборочном тракторе

Как выяснилось, автомобилисту уже не впервой ездить нетрезвым [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские задержали нарушителя ПДД по "наводке" местного жителяПолицейские задержали нарушителя ПДД по "наводке" местного жителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре полицейские поймали очередного пьяного водителя. Правда, им оказался не обычный автомобилист, а водитель уборочной техники. "Сдал" мужчину один из местных жителей, который заметил, что тот грубо нарушает ПДД.

- Полицейские остановили уборочную машину. Они предположили, что водитель нетрезв. Медицинское освидетельствование это подтвердило. На мужчину составили протокол, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, нарушитель - 32-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за пьяную езду. За это ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения. В связи с этим в отношении самарца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Что касается техники, то ее отправили на спецстоянку.

В Самаре полицейские поймали пьяного водителя уборочного трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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