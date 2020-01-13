В Самаре в здании Линдовского городка могут разместить ирландский паб или центр фехтования

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:17:39+03:00

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В сети появились варианты реконструкции здания, входящего в объект культурного наследия "Комплекс военных казарм Линдовского городка". Оно находится на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев рядом со стадионом "Торпедо-4". Один из вариантов, который предложили архитекторы ООО "Интерстрой", предполагает обустройство в здании центра фехтования.

В здании хотят разместить зал для фехтования

- Проект предусматривает реконструкцию, внутреннюю перепланировку и отделку помещений 1-го этажа здания с целью приспособления объекта культурного наследия к современному использованию, - говорится на сайте Табурент.

Согласно проекту, в здании хотят разместить зал для фехтования, тренажерный зал, многофункциональный зал для групповых занятий, зону отдыха для спортсменов, сауну, душевые, женскую и мужскую раздевалки, а также различные технические помещения. Авторы же другого проекта предлагают сделать здание трехэтажным и разместить там банк, ирландский паб, офисы и спортивный зал с душевыми.

Возможно, в здании обустроят тренажерный зал

Напомним, что в конце прошлого года власти нашли подрядчика для капитального ремонта стадиона и комплекса военных казарм Линдовского городка. Им стала компания "Самараспортстрой". За выполнение работ, которые организация должна выполнить до конца лета 2020 года, обещают заплатить почти 54 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU