2020-01-13T20:02:04+03:00
Общество

Самарцев попросили не оставлять авто на обочинах: они мешают убирать снег

Коммунальщики бросили все силы на борьбу с последствиями метели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги региона убирают от снега почти 370 спецмашинДороги региона убирают от снега почти 370 спецмашинФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области метель заставила коммунальщиков мобилизовать все силы и отправиться на борьбу со снегом. Региональные дороги сейчас расчищают 369 спецмашин, в Самаре — около 177, в Тольятти — 50. Как сообщают в областном правительстве, под особым контролем у дорожников будут трассы М-5 «Урал» возле ТЦ «Мега», на подъезде к Жигулевску и обводная Самары.

По данным администрации Самары, в ночь на 14 января бороться со снегом от МП «Благоустройство» будут уже 202 машины. Также на основные магистрали запустят автопоезда, которые, если нужно, будут несколько раз проходить по одним и тем же участкам. Коммунальщики продолжать сыпать на дороги и реагенты, которые ускоряют процесс плавления снега.

Ускорить расчистку дорог и дворов от снега предлагают и обычным горожанам. Для этого всего лишь нужно не парковать машины вдоль дорог и не оставлять их надолго на внутридворовых территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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