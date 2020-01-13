2020-01-13T20:44:28+03:00
Общество

Главу Октябрьска наказали за нежелание убирать нелегальные мусорные площадки

Вместо контейнеров в городе использовали железобетонные кольца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава Октябрьска заплатит 2 тысячи рублей за игнорирование требований прокурораГлава Октябрьска заплатит 2 тысячи рублей за игнорирование требований прокурораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главу Октябрьска Александру Гожую наказали рублем за бездействие. Мэр вовремя не отреагировала на найденные прокурорами нелегальные мусорные площадки.

- В ходе проверки на территории города были обнаружены 46 площадок для сбора мусора, не включенных в схему обращения с отходами и которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, - сообщили в городской прокуратуре.

Как выяснилось, вместо контейнеров на этих площадках использовали железобетонные кольца. Рядом с ними прокуроры нашли оконные рамы, осколки стекла, ветки деревьев и строительный мусор. Главу Октябрьска обязали устранить нарушения, однако она так ничего и не сделала. В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились в городской суд. Служители Фемиды удовлетворили иск. Из-за того, что мэр не исполнила требования прокурора, ей выписали штраф в 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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